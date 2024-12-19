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Fenerbahçe Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 13:52
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Fenerbahçe Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor'la yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 20.00'de Eyüpspor'la karşılaşacak.

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