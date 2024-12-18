Fenerbahçe’de Eyüpspor maçı hazırlıkları devam etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı.

Futbolcular günü taktiksel ve bireysel idmanla tamamladı.

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçı öncesi son çalışmasını yarın yapacak.