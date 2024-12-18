18 Aralık 2024, Çarşamba
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları devam etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 14:27
ABONE OL
Fenerbahçe’de Eyüpspor maçı hazırlıkları devam etti

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı.

Futbolcular günü taktiksel ve bireysel idmanla tamamladı.

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçı öncesi son çalışmasını yarın yapacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör