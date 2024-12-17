Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ısrarı! Yeniden pazarlık masası...
Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde koştuğu Anderson Talisca transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Al-Nassr Talisca için ara transfer döneminde kararını verirdi. Fenerbahçe yeniden masada mı? İşte detaylar...
Ara transferde çok önemli ve ses getirecek hamleler yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor.
F.BAHÇE PEŞİNİ BIRAKMIYOR
Sarı lacivertli ekipte gündemin ilk sırasında olan Brezilyalı yıldız için en ciddi hamleyi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Talisca transferi için Al-Nassr ile bir süredir temas halinde.
Ünlü gazeteci Rudy Galetti, Talisca'ya dair dikkat çeken bir haber geçti.
AL-NASSR'DAN TALISCA'YI SATMA KARARI
Haberde Al-Nassr'ın Talisca'yı kış transfer döneminde satma kararı aldığı ve Suudi ekibinin 10 numara ya da forvet yedeği transfer etmek istediği belirtildi.
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