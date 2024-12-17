Fenerbahçe’nin Anderson Talisca ısrarı! Yeniden pazarlık masası...

Anderson Talisca

F.BAHÇE PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Sarı lacivertli ekipte gündemin ilk sırasında olan Brezilyalı yıldız için en ciddi hamleyi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Talisca transferi için Al-Nassr ile bir süredir temas halinde.

Ünlü gazeteci Rudy Galetti, Talisca'ya dair dikkat çeken bir haber geçti.