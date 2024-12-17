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Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ısrarı! Yeniden pazarlık masası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 13:53
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Fenerbahçe’nin Anderson Talisca ısrarı! Yeniden pazarlık masası...

Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde koştuğu Anderson Talisca transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Al-Nassr Talisca için ara transfer döneminde kararını verirdi. Fenerbahçe yeniden masada mı? İşte detaylar...

Ara transferde çok önemli ve ses getirecek hamleler yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor.

Anderson TaliscaAnderson Talisca

F.BAHÇE PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Sarı lacivertli ekipte gündemin ilk sırasında olan Brezilyalı yıldız için en ciddi hamleyi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Talisca transferi için Al-Nassr ile bir süredir temas halinde.

Ünlü gazeteci Rudy Galetti, Talisca'ya dair dikkat çeken bir haber geçti.

Anderson TaliscaAnderson Talisca

AL-NASSR'DAN TALISCA'YI SATMA KARARI

Haberde Al-Nassr'ın Talisca'yı kış transfer döneminde satma kararı aldığı ve Suudi ekibinin 10 numara ya da forvet yedeği transfer etmek istediği belirtildi.

Anderson TaliscaAnderson Talisca

YENİ PAZARLIK MASASI

Yine haberde Fenerbahçe'nin Talisca ısrarının sürdüğü ve sarı-lacivertlilerin önümüzdeki birkaç gün içinde yeni bir görüşme turuna girişeceğinin altı çizildi.

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