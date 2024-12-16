Fenerbahçe’de sakatlık şoku! 3 futbolcu için açıklama

Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ettiği mücadelede sakatlanan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın'ın son durumu belli oldu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Rodrigo Becao'ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,

Dominik Livakovic'e sağ arka adalede yırtık ve kanama,

Oğuz Aydın'a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.

Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır."