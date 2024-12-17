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Fenerbahçe Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 16:28
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Fenerbahçe Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda gerçekleştirilen ısınma egzersizlerinin ardından sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlanırken Süper Lig'de oynanan RAMS Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan oyuncular günü aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları uygulamalarla noktaladı.

Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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