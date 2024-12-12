Jose Mourinho’nun artık en büyük rakibi Fenerbahçe taraftarı! Bilbao sonrası ağır eleştiri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 8 puanda kalırken, İspanyol ekibi 16 puana yükseldi.

Beşiktaş'ın ardından şimdi de evinde Athletic Bilbao'ya kaybeden Fenerbahçe'de Mourinho eleştirilerin ana hedefi olurken spor yazarları alınan mağlubiyeti yorumladı.

Fenerbahçe oyuncusu Sofyan Amrabat (solda) ile Athletic Bilbao oyuncusu Yuri Berchiche (sağda)

GÜRCAN BİLGİÇ - HESABI MOURINHO ÖDER!

Başından sonuna kadar kaos içinde yaşandı maç. Samet Akaydın'ın rakibe yaptığı asisti ile birlikte, maç tribünler için bitti. Bilbao yerine Samet rakip oldu seyredenlere. Kazanılması gereken maç, oyuncular için bir anda "saklanılan" dakikalar haline dönüştü. "Beni de protesto ederler" diye düşündüğünde bir futbolcu, yapacağını da yapamaz hale gelir. Daha kadrolar açıklandığında "Samet'in ne işi var" diyen sayısı o kadar fazlaydı ki… "Özel biri"nin bu kararındaki "özellik" herkesin merakıydı.

Oyuncunun "sarsak" özelliği, taraftar tarafındaki sabıkaları falan hesabında olamamış Mourinho'nun. "Büyük hoca"nın böylesine "küçük" detaya takılmadığını gördük. "İstifa" isyanı her taraftarın hakkıdır. İki derbiyi de kaybeden takımı olması bir yana, "bu maçı kazanacağım" mesajı veren bir takım dili de yok ortada. Mourinho, "Van Bronckhorst'a yaptığınızı bana yapmayın" dedi. Ancak şimdi özellikle sabrı kalmayan taraftar karşısında sorumluluğu almalı. .

İstediği her oyuncuyu aldılar, her imkanı sağladılar, geçmiş maçlardaki benzer durumlara rağmen kimse tek kelime etmedi. Hala Fenerbahçe'nin ruhunu anlamış değil. Kendi hesapları içinde hala "defans kültüründen" bahsedebiliyor. Bakın; buradaki hassas nokta, Fenerbahçe'nin takım olarak agresifliği ortaya koyamaması, baskıyı doğru yapamaması, tempo yaratamaması, mağlup olduğu devreyi "üç faulle" bitirmesi. Special One'ın artık karşısında en güçlü rakip var; Fenerbahçe taraftarı…

Fenerbahçeli oyuncular mağlubiyet sonrası üzüntü yaşadı (AA)

EMRE BOL - ŞAPKAYI ÖNÜNE ALMA ZAMANI

Maçın hemen başında Samet'in saçma bir pasıyla geriye düşen Fenerbahçe'de aslında stoper sıkıntısının ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Sezon başından beri kadro kalitesinin yetersiz olduğunu söylemeye çalışıyorum. Athletic Bilbao ekibi topu rakibe veren, geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım.

Böyle rakipler karşısında kahramanlara ihtiyaç vardır. Lakin Fenerbahçe takımında kahraman olma karakterine sahip oyuncu yoktu dünkü maçta! Bazıları En- Nesyri'ye kızıyor, neden gol atamıyor diye... Yahu arkadaş; dünyanın en iyi santrforunu getirsen onu besleyemedikten sonra ne yazar? Adama doğru düzgün top gelmiyor ki, atıp atamadığını görelim! Biraz Osayi, biraz Mert biraz da Maximin'in bir şeyler yapmaya çalışması dışında herhangi bir direnç göremedik.

Mourinho'nun maçtan önce TRT'ye yaptığı açıklama aslında onun kafasında Avrupa'da ilk 8 olmadığının bir göstergesi... Komutan inanmazsa asker nasıl inanacak? Artık onun da şapkasını önüne alıp düşünmesinin zamanı geldi. Kadro yetersizse, kalite anlamında düşükse çıkıp söylemesi lazım. Çünkü bu işin böyle gitmeyeceğini artık aşikar. Keza böyle devam ederse ne Avrupa'da başarı ne de sezon sonunda şampiyonluk gelir... Yönetimle Mourinho'nun bir araya gelip acilen gerekli yerlere gerekli takviyelerin yapılması gerekiyor. Başarı için bu şart. Yoksa yine sezon sonu hüsran yaşanır.

Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao'ya 0-2 kaybetti (AA)

MUSTAFA ÇULCU - ÖRNEK HAKEMLİK YAPTI

Fenerbahçe iyi başlamıştı fakat Samet'in bireysel hatasından topu kapan Guruzeta takım arkadaşı İnaki Williams'a verdiği pasla takımını öne geçirdi. Guruzeta benzer şekilde 28. dakikada Djiku'dan kaptığı topla yine tehlike oluşturdu Livakoviç önledi. Fenerbahçe savunmada ciddi top kayıpları ve pas hataları yaptı. Mert'in bölgesinden Williams ile 2. golü buldular. Williams'ı faullerle durdurmaya çalışan yetersiz kalan Mert, çift sarı karttan ihraç oldu.

Mourinho panikledi çift forvet dahil her şeyi denedi ama sonucu değiştiremedi. Hakem İrfan Peltjo, Bosna Hersek'in ilklere imza atan spor elçisi bir hakem. Çok koşan, kartlarını cesurca kullanan, evrensel kuralları uygulamasıyla, akademik yorumlarıyla dikkat çeken son dönemde UEFA'nın en gözde, en formda Elit hakemlerinden.

Daha maçın 7. dakikasında da Alvarez'e gösterdiği sarı kartla yönetim karakterini ortaya koydu. Basit temaslarda oyunu devam ettirerek tempo kazandırdı. Yönetim becerilerini çok etkili kullandı. Mert Müldür'e gösterdiği sarı kart ve ikinci sarıdan kırmızı kart net doğruydu. Diğer kartları doğruydu. Kriz yönetiminde otoriter tavrı, sakinliği ve her iki kaptanı çağırarak sözlü ikazıyla "Buranın patronu benim" dedi. Örnek hakemlik yaptı.

Maçın son anlarındaki iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı (AA)

ÖMER ÜRÜNDÜL - KARİYERİNE İTİRAZIM YOK AMA...

Fenerbahçe dün güçlü rakibi karşısında 90 dakika hiçbir varlık göstermeyerek sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maçın geneli üzerinde durmak yerine gördüğüm gerçekleri anlatmaya çalışacağım. Tabi ki 5. dakikada Samet'in hatasıyla skorda dezavantaja düşüldü. Ama unutulmamalı ki Athletic Bilbao, bu kupanın en önemli favorilerinden biri. Bu yüzden Fenerbahçe, ne üretken olabildi ne de savunma yapabildi. Bunun nedenleri çok açık. Fenerbahçe, bizim ligde dahi yüksek tempolu bir futbol sergileyemiyor. Avrupa kulvarında ise tabi ki işler daha da zorlaşıyor. Avrupa'nın en vasat takımları bile bizim takımlarımızdan fizik açıdan çok daha güçlüler. Sonuçta F.Bahçe 2-0 gerideyken 10 kişi kaldı. Rakip de işi biraz rölantiye aldı. Fenerbahçeli futbolcular da 11'e 11 oynadıklarından daha fazla koştular. Birçok kişiyle ters düşecek genel görüşüm var. Tadic'in kalitesine ve kariyerine asla itirazım yok ama fizik olarak günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerinden birine zıt kutup teşkil ediyor. Pres yapmıyor, çalım atamıyor, dribblingi yok. Eğer Mourinho, Tadic'e bugüne kadarki gibi sınırsız kredi tanımaya devam ederse işlerin rayına gireceğini zor görüyorum. Son sözüm Samet için; büyük bir hata yapmıştır ama taraftarın 5. dakikadan itibaren top Samet'e her geldiğinde tepki göstermesi inanılır gibi değildi. Bu tepkinin sadece Samet'i değil tüm takımı ve teknik ekibi olumsuz etkileyeceğini nasıl düşünemiyorlar. Hayretler içindeyim.

ALİ GÜLTİKEN-DERS VERDİLER

Athletic Bilbao, felsefesi olan bir takım. Kuzey İspanya'daki Bask bölgesinin en önemli ekibi. Önemli prensiplere sahip. Takımda Bask bölgesi dışından gelen çok fazla oyuncu yok. Kendi futbolcularını kendileri yetiştiriyor. Değil yabancı oyuncu, neredeyse İspanya'nın diğer bölgelerinden hiç futbolcusu yok. Birçoğu kendi altyapısının ürünü. Dolayısıyla bu düzen, takımda uzun süre birlikte oynama alışkanlığı yaratıyor. Fenerbahçe karşısında da bu sistemlerini devam ettirdiler. Boşuna Avrupa Ligi'nin zirvesinde oturmuyorlar. İspanya Ligi'nde ise zirve yarışı yapan dört takımdan birisi Athletic Bilbao…

Kadıköy'de oynanan maçı erken çözdüler. Karşılaşmanın başında buldukları gol, Fenerbahçe'nin doğal olarak dengesini ve planlarını bozdu. Sonrasında da istedikleri gibi oyun temposunu kontrol ettiler. Fenerbahçe'ye de oyuna ortak olabilecek pozisyon şanslarını vermediler. Bu tip takımlarla oynamak kolay değil. Bizim gibi ligde her sezon kadrosunu, teknik adamını değiştiren, birçok yeni isimle yeni maceralar arayan bir ülke düzeninde süreklilik yakalamak çok zor.

Athletic Bilbao aslında bizim ülke olarak ders almamız gereken en önemli takımlardan biri. Sürekli transfer haberleri üzerinden oluşturulmaya çalışılan bir futbol düzeni karşısında kendi kültürünü yaratabilmiş ve bunu da saha sonuçlarına yansıtabilmiş bir takımın verdiği dersi ülke olarak izlemiş olduk.

BÜLENT TİMURLENK-TUZU BOCA ETMEK

Finaline ev sahipliği yapacağı bu kupada Athletic Bilbao 5 maçta topladığı 13 puan ve La Liga'daki gidişatıyla büyük favorilerden biri sayılırken hocası Valverde'nin en iyi 11 ile çıktığını söylemek lazım. F.Bahçe'nin Prag deplasmanından kazandığı kadrodan cezalı Fred haricinde 10 isim aynı olunca elbette Mourinho'nun Beşiktaş derbisindeki 11'i ve diziliş tercihleriyle ilk hedefinin Avrupa Ligi olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

Bir saat malzemelerini özenle hazırlayıp tencereye koyduğun yemeğin kararında tuzunu koyacakken kapağı açık tuzluk boşalır ya, işte Samet'in verdiği geri pası budur. Fazla tuz gibi onun bu hatası da Kadıköy'de tansiyonu arttırdı.

Fred olmayınca hata kıran pas atma özelliğini kaybeden ve uzun oynayan F.Bahçe'de ilk yarıda Maximin'in iyi oyundan çok iştahlı boğuşmalarına eşlik eden Nico'yu kontrol eden Osayi ve orta sahada canla başla mücadele eden Amrabat idi.

Bask ekibinin oyunu genişleten ve ezberlenmiş oyunu karşısında Fenerbahçe ilk yarıda isabetli şut atamazken, Inaki büyük golcülüğünü topu tavana asarak gösterdi. İki gol atmasına rağmen maçın adamı İnaki değil müthiş futbol oynayan Sancet idi.

Maçın ilk kırılma anı Samet'in geri pası ise ikincisi de Mert'ın kırmızı kart gördüğü dakikaydı. Kadıköy'de mutlaka kazanılması gereken bir maçı biri isabetli 4 hücumla bitirmek, çift santrfora dönüp topu şişirmek ve Cengiz'den bir şeyler beklemek Mourinho'ya; gerisi ise 3 kulvarda yola çıkıp, ligde 6 puan geride kalan, Avrupa'da 6 maçta 8 puan toplayan, Türkiye Kupası'ndan çekilen Fenerbahçe yönetimine yazar…