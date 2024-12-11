Fenerbahçe’nin Avrupa sahnesinde rakibi Athletic Bilbao | İşte muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.

Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak. Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

Athletic Bilbao: Unai Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Boiro, Jauregizar, De Galarreta, Sancet, Inaki Williams, Nico Williams, Guruzeta

Fotoğraf: AA

AVRUPA'DA 280. MÜCADELE

UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 280. karşılaşmasına oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 279 müsabakada 111 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 398 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 142. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 141 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 62 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 198 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 178 gole engel olamadı.

BU KULVARDA 71. İÇ SAHA MAÇI

Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez taraftarının önüne çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 70 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 70 golle yanıt verdi.