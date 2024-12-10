Fenerbahçe Athletic Bilbao maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Antrenmana, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat katılmadı. Öte yandan UEFA listesinde bulunmayan Oğuz Aydın da tedbir amacıyla idmana çıkmadı. Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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