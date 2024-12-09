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Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 13:26
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Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Çarşamba günü İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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