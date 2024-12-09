Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Zalewski harekatı

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Kanarya'da bu mağlubiyetin ardından eksik görülen mevkiler için transfer çalışmaları büyük bir hız kazandı.

İTALYANLAR DUYURDU

Son olarak Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan Corriere dello Sport, Fenerbahçe'nin Roma'dan ocak ayında ayrılmayı planlayan Nicola Zalewski için harekete geçtiğini ve teklif yaptığını ileri sürdü. Haberde; Roma'nın oyuncuyla yola devam etmek istemediği, Fenerbahçe'nin de bu fırsatı değerlendirmek istediği bilgisi paylaşıldı.

GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ

Galatasaray, sezon başında Zalewski'yi transfer etmek için büyük çaba sarf etmiş ancak başarılı olamamıştı. Fenerbahçe'nin bu transferle hem kadrosunu güçlendirmeyi hedeflediği hem de ezeli rakibine çalım atmak istediği belirtildi. Jose Mourinho tarafından Roma'da A takıma alınan Zalewski, Portekizliyi 'baba' figürü olarak görüyor. Zalewski'nin teklife sıcak baktığı belirtiliyor.