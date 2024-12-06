Mourinho’dan Ronaldo transferine veto

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda transferlerle ilgili konuştu. Portekizli çalıştırıcı gündemde yer alan Anderson Talisca transferiyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

"OCAK AYI TRANSFER DÖNEMİNİ SEVMİYORUM"

Portekizli teknik adam, ocak ayı transfer dönemi sürecini çok sevmediğini ifade ederken; "Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere 'hayır' demiyorum ama kalkıp yöneticilerin kapısını çalıp 'transfer istiyorum' demiyorum." dedi.

"TALISCA İYİ OYUNCU"

Talisca transferiyle ilgili de konuşan Mourinho, "Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncu. Ben bu konuda yönetim üzerinde hiçbir baskı oluşturmuyorum." ifadelerini kullandı.

"RONALDO'YU İSTEMİYORUM"

Cristiano Ronaldo ile ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Mourinho, Ronaldo'nun her zaman Ronaldo olduğunu söyledi. Ancak elindeki forvetlerden memnun olduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı "Ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum. Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye'ye gelmek için İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir?" ifadelerini kullandı.