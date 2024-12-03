Oğuz Aydın’a 3 talip birden! Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe’nin kapısı çalınacak

Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray'ın elinden kaptığı Oğuz Aydın, üst üste çıktığı 2 karşılaşmada 3 gol atarak sarı-lacivertlileri sırtlayan isim oldu. 6 milyon euro bedel karşılığında kadroya katılan yıldız isim, bir dönem Jose Mourinho tarafından şans bulamamış ve transferi eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

3 KULÜP PEŞİNDE

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'dan alınan katkı camianın yüzünü güldürürken, yıldız oyuncu kısa süre içerisinde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Fransız basını, 3 takımın milli futbolcuya talip olduğunu yazdı.

AEK, RANGERS VE RENNES İSTİYOR

Le Courrier Europeen'de yer alan habere göre; AEK, Rangers ve Rennes, Oğuz Aydın'a talip oldu. Haberde transferin potansiyel maliyetinin 6 milyon Euro olduğu aktarıldı. Oğuz'un her iki kanatta da oynayabilmesinin birçok antrenörün aradığı çok yönlülüğü sağladığı kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcunun hücum yeteneklerinin yanı sıra potansiyelinin de dikkat çektiği ve gençlere yatırım yapmak isteyen kulüplerin tercih edebileceği bir oyuncu olduğu belirtildi. Öte yandan haberde Oğuz Aydın transferiyle ilgili önümüzdeki haftalarda hareketlilik olabileceğinin altı çizildi.

6 MAÇTA SÜRE ALDI

Oğuz Aydın bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta süre aldı. 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Oğuz'un sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 5.5 milyon Euro.