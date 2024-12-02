Talisca’da sona doğru! Fenerbahçe forması giymeye çok yakın

Ara transferde çok önemli ve ses getirecek hamleler yapmayı planlayan Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertliler yaklaşık 3 haftadır gündemin ilk sırasında olan Brezilyalı yıldız için en ciddi hamleyi yapmaya hazırlanıyor.

TALISCA'DA ANLAŞMA YAKIN

Takvim'in haberine göre Sportif Direktör Mario Branco ve transferlerden sorumlu yönetici olan Asbaşkan Acun Ilıcalı önümüzdeki hafta içinde Suudi Arabistan'a çıkarma yapacak. Burada hem Talisca ve menajeri hem de Al Nassr kulübünün yetkilileri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleşeceği öğrenildi.

Son gelinen noktada Brezilyalı yıldız birçok konuda Fenerbahçe'ye 'evet' demiş ve olay Al Nassr'ın ekonomik anlamda iknasına kalmıştı. Anderson Talisca'nın sarı-lacivertli formayı giymek için maaş konusunda indirime de hazır olduğu ancak kiralama veya satın alma yönteminin henüz kesinleşmediği belirlendi.

BONSERVİSİNİ AL İMZAYI AT

Fenerbahçe'nin mali şartların uygun olması durumunda Sambacı'yı tapusuyla kadroya katmak istediği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin Talisca'nın Al Nassr ile bağlarını koparması ve ardından imzayı atması formülünü de Arabistan'daki görüşmelerde masaya getireceği belirtildi. Talisca şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor.