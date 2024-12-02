Kanarya evinde uçtu! Gaziantep FK’yı mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup ederek rakibine karşı ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı ligde kazanma serisini sürdürdü. Kanarya, ayrıca bu süreçte 7 Şubat 2024'te Türkiye Kupası son 16 turunda eşleştiği rakibini 2-0 mağlup ederek tur atlamıştı. Fenerbahçe, 11. kez karşılaştığı rakibine karşı 9. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Gaziantep FK'yı mağlup etti | Görüntü-AA

ÇOCUĞU YAŞLISI KADIKÖY'DE

Fenerbahçe taraftarı lider Galatasaray'ın Eyüpspor ile evinde 2-2 berabere kalmasının ardından Ülker Stadyumu'nu doldurdu. Minik çocuklardan yaşlılara kadar pek çok taraftar tribünlerdeki yerini aldı.

Minik Fenerbahçe taraftarları da Kadıköy'de (ahaber.com.tr)

KADIKÖY'DE PUAN VERMEDİ

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı evinde hata yapmadı.

Fenerbahçe Gaziantep FK'yı mağlup etti | Görüntü-AA

Bugünkü müsabakayla birlikte son 6 sezonda oynadığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda 19 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü. Güney ekibi, Fenerbahçe'yi son olarak 2021-2022 sezonunda evinde mağlup etti.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Maxim'in çıkarken kaptırdığı top sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan En-Nesyri'nin pasında Oğuz Aydın'ın sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

8. dakikada Tadic'in ara pasında En-Nesyri'nin karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada Ndiaye'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Okereke'nin, Samet Akaydin'in markajından kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Livakovic golü engelledi. Pozisyonun devamında seken topu takip eden Okereke meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

49. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Tadic'in sert vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan kornere gitti.

57. dakikada Maximin'in Sorescu'yu çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Dioudis'in parmak uçlarıyla temas ettiği meşin yuvarlak üst direğe de çarparak kornere çıktı.

78. dakikada Tadic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Becao'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

89. dakikada Fred'in sol taraftan uzun pasında Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

90+5. dakikada Fred, ceza sahası içinde Bruno Viana'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Akarsu, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen Akarsu, penaltıyı iptal etti.