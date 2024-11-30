Barcelona Fenerbahçe’nin yıldızı için devrede! Takas teklifi

Ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Kanarya'da yönetim devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Bek bölgesine takviye yapması beklenen ekibe birçok oyuncusu için de transfer teklifi geliyor. Sarı-lacivertlilere son olarak dünya devi Barcelona bir teklifte bulundu.

BARCELONA OSAYI-SAMUEL İÇİN DEVREDE

Elgoldigital'de yer alan habere göre; Barcelona, Bright Osayi-Samuel için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu. Haberin detaylarında, Katalan ekibinin Fenerbahçe'ye takas için sürpriz bir isim önerdiği belirtildi. Buna göre; Barcelona, Nijeryalı oyuncu için Kanarya'ya Ansu Fati'yi teklif etti.

İşte Elgoldigital'deki söz konusu haber

Barcelona'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki oyuncuya ocak ayında imza attırmak istediğinin altı çizildi. Ancak, bu teklifin kabul edilmemesi takdirde sezon sonunda Osayi-Samuel'i transfer etme hedeflerinin olduğu kaydedildi.

SEZON RAKAMLARI

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 resmi maça çıktı. Toplamda 934 dakika sahada kalan yıldız oyuncu takım arkadaşlarına 1 kez gol pası vermeyi başardı. Bek bölgesinde görev yapan oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.