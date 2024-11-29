Jose Mourinho: Planımız işe yaradı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek 8 puana yükseldi.



Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.



Sebastian Szymanski'nin performansının sorulması üzerine Jose Mourinho, "Ben takımımla ilgili bir soru sorulmasını beklerdim. Takımım bugün harika bir performans sergiledi. Siz Polonyalı olduğunuz için Sebastian hakkında haber almak istiyorsunuz. O da tıpkı takım gibi iyi oynadı, büyük bir efor sarf etti. Durumu şüpheli olan oyunculardan biriydi. Dün biraz antrenman yaptı. Bu şartta olan birçok oyuncumuz vardı. Kulübede opsiyonum yoktu. Özellikle defans ve orta saha için. Kendisi takım gibi bugün her şeyini verdi. Çok disiplinli bir oyun sergiledi. Takımım bugün zor anlarda dengeyi korumayı sağladı. Zor anlar derken birinci yarıdan bahsediyorum. İlk yarı Slavia daha iyi olan taraftı. İkinci yarı bazı düzeltmeler yaptım ve oyuncularım hem topu oynayacak hem de pozisyon üretecek boşluklar buldular. İkinci yarı gösterdiğimiz performansla bu önemli galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi 8 puandayız ve iki maç evimizde oynayacağız. Evimizde kaderimizi belirlemeye fırsatı bulacağız" sözlerini kullandı.

"BİRE BİRDE&NBSP;GÜÇLERİNİ KAYBETTİLER"

Slavia Prag'a karşı uzun toplarda hedeflerinin Allan Saint Maximin olduğunu belirten Mourinho, "Planımız işe yaradı. Adam adama markaj yapan takımlar vakit ilerledikçe aynı markajı yapamıyorlar. Bizim uzun toplarda hedefimiz Maximin'di. Maximin bire birleri iyi oynayan, ikili mücadeleleri kazanan bir oyuncu. 2 orta saha oyuncuları sarı kart görmüştü ama şanslılardı çünkü hakemin ikinci sarı kartı vermesi gereken bir pozisyon da vardı. Bire birde o güçlerini kaybettiler. Sonrasında En Nesyri oyuna girdi. O da geri gelerek top alayı seven bir oyuncu. Tabii ki bu konuda Edin kadar iyi değil ama o da rakip için daha farklı problemler yarattı" şeklinde konuştu.