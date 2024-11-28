Tebrikler Kanarya! Fenerbahçe Slavia Prag ’ı 2-1 devirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaştı. tamamlandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı 2-1 yendi.

İlk yarıda iki takım da gol bulurken ilk gol 7. dakikada Chory'den geldi ve Slavia Prag 1-0 öne geçti.

Cevap ise 35. dakikada Edin Dzeko'dan geldi. Golcü oyuncu sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girdi ve açıyı bulunca harika bir golle maça dengeyi getirdi.

Golün ardından Prag, 42. dakikada Provod ile golü buldu. Ancak aktif bölgede Praglı oyuncu olmasından dolayı bayrak havaya kalktı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

İkinci yarıda iki takım da gol pozisyonuna girmekte sorun yaşarken beklenen gol 85. dakikada oyuna sonradan giren En-Nesyri'den geldi ve Fenerbahaçe 2-1 öne geçti.

Geriye kalan dakikalarda başka gol çıkmazken Fenerbahçe geri dönerek maçı 2-1 kazandı ve puanını 8 yaptı. Slavia Prag ise 4 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Lukas Provod'un ceza sahasına yerden pasında Tomas Chory tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-0



22. dakikada Diouf'un sol kanattan sert ortasında Doudera kafayı vururken top üst ağlarda kaldı.



30. dakikada Provod'un sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya koşu yapan Doudera'nın gelişine vuruşunda top az farkla dışarı gitti.



35. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Edin Dzeko, rakibinden sıyrılarak kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1