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Slavia Prag - Fenerbahçe maçına dikkat çeken atama

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 12:55
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Slavia Prag - Fenerbahçe maçına dikkat çeken atama

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a konuk olacağı maçın hakemi Alman Sascha Stegemann oldu. Maçın VAR koltuğunda ise geçtiğimiz sezon Sivasspor - Fenerbahçe maçında görev alan ve son dakikada penaltı pozisyonu için hakemi ekrana davet eden Benjamin Brand oturacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Florian Badstübner olacak. Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Benjamin Brand oturacak. Yardımcı VAR olarak da Tobias Reichel görev alacak.

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