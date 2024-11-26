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Anderson Talisca'dan flaş hamle! Fred ve Becao'yu takibe aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 09:20
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Anderson Talisca’dan flaş hamle! Fred ve Becao’yu takibe aldı

Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli ekibin kadrosunda yer alan Fred ve Becao'yu takibe alması camiada bomba etkisi yarattı.

Fenerbahçe, devre arası transferinde tüm dünyayı sallayacak Anderson Talisca için artık mutlu sona çok yakın.

Sarı-lacivertli taraftarlar da heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.

Fotoğraf: REUTERSFotoğraf: REUTERS

TALISCA FRED VE BECAO'YU TAKİBE ALDI

Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı.

Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

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