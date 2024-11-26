Anderson Talisca’dan flaş hamle! Fred ve Becao’yu takibe aldı

Fenerbahçe, devre arası transferinde tüm dünyayı sallayacak Anderson Talisca için artık mutlu sona çok yakın.

Sarı-lacivertli taraftarlar da heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.

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TALISCA FRED VE BECAO'YU TAKİBE ALDI

Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı.

Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.