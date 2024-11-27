İstanbul'dan Avrupa'ya: Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş yarın sahne alacak | Temsilcilerimizin muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yarın sahne alacak. Kritik mücadeleler öncesi Okan Buruk, Jose Mourinho ve Giovanni van Bronckhorst'un sahaya sürecekleri muhtemel 11'ler netleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş yarın mutlak galibiyet parolası ile sahne alacak.
Kritik mücadeleler öncesinde üç büyüklerin teknik direktörlerinin kafasında sahaya sürecekleri muhtemel 11'ler netleşti. İşte detaylar...
AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
UEFA Avrupa Ligi maçında Galatasaray ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Mücadele 28 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20.45'de karşı karşıya gelecek
Galatasaray: Muslera, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Jelert, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Osimhen
AZ Alkmaar: Zoet, Goes, Penetra, Wolfe, Kasius, Koopmeiners, Mijnans, Smit, Kwakman, Meerdink, Parrot
FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe ile Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 28 Kasım 2024 Perşembe günü saat 23.00'da başlayacak.
Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Osayi-Samuel, Samet, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kostic, Amrabat, Dzeko, En-Nesyri, Saint-Maximin
Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Ogbu, Zafeiris, Diouf, Dorley, Doudera, Chytil, Provod, Chory
BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI MUHTEMEL 11'LER
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Al-Musrati, G. Fernandes, Rashica, Rafa Silva, A. Masuaku, Immobile
Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Stojic, Shlomo, Jekezhel, J van Overeem, G. Kanichowsky, O. Davida. Weslley, H. Addo, D. Turgeman