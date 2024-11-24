Fenerbahçe'de sol bek takviyesi! Jose Mourinho bizzat aradı
Jayden Oosterwolde'nin geçirdiği ağır sakatlığın ardından sol bek rotasyonunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde takviye yapmaya hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcı, eski öğrencisini Fenerbahçe'ye kazandırmak için bizzat telefonla aradı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemine yavaş yavaş yaklaşılırken flaş gelişmeler yaşıyor.
SOL BEK TAKVİYESİ
Sol bek takviyesi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, ocak ayında takviye yapması bekleniyor.
SERGIO REGUILON İLE GÖRÜŞME
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho transferi kendisi halledecek. TodoFichajes'in haberine göre Jose Mourinho, İspanyol yıldız Sergio Reguilon ile iletişime geçti.
MOURINHO BİZZAT ARADI
Haberde Mourinho'nun, kadroda yer bulamayan Reguilon'u telefonla aradığını ve transferi için ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.
İngiliz devi, yıldız futbolcu için Real Madrid'e 30 milyon euro ödemişti.