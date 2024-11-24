Fenerbahçe’de sol bek takviyesi! Jose Mourinho bizzat aradı

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine yavaş yavaş yaklaşılırken flaş gelişmeler yaşıyor.

SOL BEK TAKVİYESİ

Sol bek takviyesi için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, ocak ayında takviye yapması bekleniyor.

SERGIO REGUILON İLE GÖRÜŞME

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho transferi kendisi halledecek. TodoFichajes'in haberine göre Jose Mourinho, İspanyol yıldız Sergio Reguilon ile iletişime geçti.

MOURINHO BİZZAT ARADI

Haberde Mourinho'nun, kadroda yer bulamayan Reguilon'u telefonla aradığını ve transferi için ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

İngiliz devi, yıldız futbolcu için Real Madrid'e 30 milyon euro ödemişti.