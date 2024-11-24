Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Verilen penaltı komediydi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştığı mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın (2), Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Filip Kostic ve Sebastian Szymanki kaydetti. Milli maç arası öncesi Bodrum FK, Trabzonspor ve Sivasspor galibiyetleriyle hanesine 9 puan yazdıran Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

MAÇ BAŞINDAKİ PENALTI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Spor yazarları kritik karşılaşmayı değerlendirirken maçın henüz maçında Fenerbahçe lehine verilen penaltı tartışmalara neden oldu.

İşte spor yazarlarının Kanarya'nın kritik zaferine dair kaleme aldığı köşe yazıları...

AHMET ÇAKAR-VERİLEN PENALTI KOMEDİYDİ

Fenerbahçe ilk yarım saat harika oynadı, 3 gol buldu, 'İş bitti' dedik ama ne olduysa bundan sonra oldu. Devre biterken Djiku kendi kalesine attı, ikinci yarının hemen başında da kaleci Livakovic'in hatalı çıkışından Kayserispor ikinci golü buldu. Tüm Fenerbahçeliler 'Rahat maç izleyecek miyiz?' derken, işler birden sıkıntı ve paniğe girmişken imdada En-Nesyri yetişti ve dördüncü golü atıp F.Bahçe'yi rahatlattı. Dün gecenin altın isimleri tartışmasız Oğuz Aydın ve Mert Hakan… Fazla şans bulamayan bu iki yerli oyuncunun performansları sanırım Mourinho'nun da hoşuna gitmiştir. Dün geceki sonuç belki de Süper Lig'in en fazla skorlu maç olabilir. Kaçanları da ilave edersek pekala 10-15 gol olabilirdi. Hakem berbat bir maç yönetti. F.Bahçe'ye verdiği penaltı komik. Kostic'e faul yapılmıyor. Bilakis Kostic ayağını rakibin önüne koyup 'Bana vur' diyor. Oğuz Aydın'ın ikinci golü öncesi ofsayttaki En-Nesyri'nin topa hamlesi var. Her ne kadar topa dokunmasa da bence ofsayt. Sadece bunlar mı? Hayır... Fauller hatalı, kartlar hatalı. Dedik ya çok ama çok kötü bir yönetim. Bu arada ilk yarıda Kayserispor'un Kostic'in eline çarpan topta penaltı beklediği pozisyonda kasıt yok, el normal konumunda.

KARŞILAŞMADA TEK HATASI VARDI!

Gecenin ikinci maçında Galatasaray kazanmayı bildi. Zaten maç öncesi de kimse G.Saray'ın puan kaybedeceğini düşünmüyordu. Fakat ilk yarı çok tuhaf bir futbol izledik. Daha doğrusu hiçbir şey seyretmedik. Okan Buruk takımla çok oynamış, sistemle oynamış. Mesela Yunus'un nerede oynadığı, ne yaptığını bilen yok. Sanırım futbolcular da bu sisteme alışmakta zorluk çektiler. İlk yarının son dakikasında Bodrum 10 kişi kalınca Galatasaray'ın işi rahatladı. İlk devre topa hakim olan Galatasaray'dı ama pozisyon üretememişlerdi. İkinci yarı ise sonradan oyuna giren Batshuayi'nin kafa vuruşuyla öne geçtiler ve ardından da en az 3-4 net pozisyonu cömertçe harcadılar.

Maçın kırılma anı belki de Ege'nin oyundan atılmasıydı. Karar kesinlikle doğru. Daha önceden sarı kartı vardı, ilk yarının son dakikasında da atağa kalkan Torreira'nın topuğuna bastığı için haklı olarak ikinci sarı karttan kırmızıyı yedi. Fakat aynı hakem, ilk devrede Barış Alper Yılmaz'ın rakibini dirseğiyle durdurmasına hiçbir şey vermedi. Belki de maçtaki tek hatası bu.

Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinci (AA)

MUSTAFA ÇULCU-HAKEM GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe ilk 25 dakikada oyunu bitirdi. Bu dilimde Mert Hakan çok etkiliydi. Oğuz Aydın geçen yıl kaldığı yerden devam ediyor. Kayseri savunması sağ kanadını bir türlü kapatamadı. İkinci yarı Kayseri önde baskılı başladı, kaleci hatasından ikinci golü de buldular. Ancak oyuncu değişikliklerinden sonra Fenerbahçe farklı galibiyeti yakaladı. Hakem Direnç Tonusluoğlu maçın başında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı ile gülünç duruma düştü. VAR'da Y.Kemal Uğurlu pozisyona karışmayarak protokol esaslarını yok saydı, kafamızı karıştırdı! Gökhan'ın Kostic'e müdahalesi yok. Aksine Kostic, rakibinin ayağının üstüne basıyor. Böyle penaltı olmaz. 21 ve 71'de elle oynama gerekçesi ile Kayseri penaltı bekledi, hakemin devam kararları doğruydu. F.Bahçe'nin Oğuz ile bulduğu 3. golde En-Nesyri'nin oyuna ve rakibe bir müdahalesi yok, ofsayt olmaz. 60'ta Kayseri atağında 2 nolu yardımcının kaldırdığı ofsayt bayrağı hatalıydı. Gösterilen doğru sarı kartların yanında En-Nesyri ve Tadic'e gösterilmeyen sarı kartlar var. Hakemin daha iyi olması için deneyim ve zamana, bizim de sabra ihtiyacımız var.

EGE'NİN İKİNCİ SARISI BASİT KALDI!

Bodrum geriye yaslanarak bekleyen, kontratak ile çıkmaya çalışan, Galatasaray ise rakibe önde basan golü arayan taraftı. Osimhen'e kaliteli ortalar gelmiyor. Abdülkerim ve Metehan birlikteliği güven vermiyor. Galatasaray'da futbolcular pas yerine topla bir tık fazla oynayınca gol bulmakta zorlandı. Rakip 10 kişi, kalede Gökhan sakatlandı, Sousa kalede yan topta çıkış hatası yapınca Batsuhayi ile golü buldu.

Hakem Muhammet Ali Metoğlu, bundan önceki maçlarında tüm spesifik hatalarına rağmen MHK desteği ile yetişmesi için sürekli maç verilen yeni yüzlerden. Ancak hakemlik tekniği, yer alma, kartlarını kullanma ve oyunu okuma açısından ciddi eksiklikleri var. Ege'nin ikinci sarıdan ihracında ne diyorlar, "İkinci sarı uzaydan bile kabul görmeli". Evet, adım frekansı gereği arkada kaldı. Bir dokunuş var ama bu ikinci sarı kabul görmedi, basit kaldı. Kendisi de içine sindirmemiş olmalı ki uzatmalarda Abdülkerim Bardakcı'ya gereksiz bir sarı kart gösterdi. Aklınca kart balansı yaptı. Oysa Barış Alper'e göstermediği daha net sarıydı.

GÜRCAN BİLGİÇ-ÇOK KONUŞULACAK BİR MAÇTI ASLINDA

Birdenbire tekrarlayan hastalık ile maç 3-2'ye geldiğinde, tartışmasız maç "öyle miböyle mi?" ahkamlarına da kavuştu. Bir Fenerbahçe klasiği izlemeyi bekleyenler, Mert Hakan aklı, Tadic ustalığı, En- Nesyri'nin kalitesiyle karşılaştı.

Neresi iyi, neresi değil çok konuşulacak bir maç aslında. Kendi içindeki gidip-gelişlerindeki tek manalı bakış, iki takım arasındaki kadro kalitesi ve sahadaki üretim farkıydı. Mourinho, geçen haftanın hakkını cesurca verdi. Mert Hakan-Oğuz Aydın'ın 11'e yazılması, milli oyuncuların kulübede dinlenmeye alınması, Samet-Becao tercihi, sert bir deplasmanda başka teknik adam alamazdı. Sinan Kaloğlu da analizini doğru yaptı. Fenerbahçe'yi soluna yönlendirdi, ataklarda da aynı bölgeyi kendisi için seçti. Tadic markajda boğuldu, Osayi öne çıkamadı. Hesaplanamayan Mert Hakan'ın aldığı sorumluluk, Oğuz'un da takipçiliği. 3-0'a geldiğinde maç, kimse ne olduğunu da anlayamadı. Maç öncesinde Kayseri'nin duran top etkinliğinin altını çizip iki golün duran toplardan yendiğini gören Mourinho'nun ruh hali de mühim. İki kişisel hata ve bir anda "hoş geldin kriz"… Yukarıda bahsettik, dördüncü gol ile stadın atmosferi tekrar yerine oturdu. Maç F.Bahçe'nin eline geçti. Skor "altıya" taşındı, yedi de olab-i lirdi. Değişen orta saha dinamiklerinin üstüne Amrabat'ın tandemi üçleyen olması da maçın kritiğidir. Faslı oyuncu geride, orta sahada bir eksiksin, iki oyuncunun (Mert-Oğuz) maç temposu yok, Fred sürekli top kaybediyor, Tadic kilitlenmiş. Bunu bu maçlık değerlendirmek en doğrusu.

Oğuz Aydın (AA)

ÖMER ÜRÜNDÜL-MAXIMIN SAKAT OLMASA OĞUZ YEDEKTİ

Dün Kayseri'de çok ilginç bir maç izledik. Fenerbahçe ilk yarıda 3 farklı öne geçti. Aslında devrenin son dakikasında fark 1'e indi. Ancak çok rahat bir ortam olmasına rağmen Kayseri'nin tehlikeli atakları hiç bitmedi. İkinci yarıda daha da tempoyu artırıp hem gol aradılar hem de rekor sayıda korner kazanıyorlardı. Nitekim kornerde Livakovic'in zamanlama hatasıyla fark 1'e indi. İştahlı Kayserispor artık daha da tehlikeli olabilirdi. Ama En-Nesyri güzel bir kontratak ile Kayseri'nin direncini kıran golü attı. Ondan sonra da maç farka gitti. Gelelim genel gözlemlerime; hem yazılarımda hem TRT'deki programımda Mourinho'yu " Geçen sene Alanya'da çok iyi bir sezon geçiren başarılı kanat forveti Oğuz'u neden düşünmüyor?" diye eleştiriyordum. Dün gece Oğuz sahanın yıldızıydı. Eğer Maximin'in sakatlık sorunu olmasa Oğuz yine kulübede olacaktı! Mourinho'nun dün geceki önemli hatalarından biri rakip farkı bire indirmiş ve tüm riskleri alıyor. Bu oyunun santrforu En- Nesyri. Golü atmasa bile En Nesyri'nin çıkmaması lazım. Mert Hakan'ın ciddi maç eksiği olmasına rağmen ilk yarıda çok faydalı oldu. Çapraz koşularla Kayseri savunmasını bir hayli hırpaladı. Kayserispor'un rahat ortam bularak F.Bahçe'nin çok üstüne gelmesinin nedenlerine gelince; Kostic, yapısı itibarıyla kesinlikle sol bek oynayamaz. Bunun dışında Tadic de defansif görevi yerine getiremiyor. Fred'teki fiziki düşüş artarak devam ediyor. Amrabat da milli arada çok dinlenmiş ki ufak bir alanda kendini idare etmeye çalıştı.