Kayserispor-Fenerbahçe maçı! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor. Puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de gözler Dzeko, Tadic, Szymanski, En-Nesyri gibi oyuncularda olacak. Fenerbahçe, milli arada Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milli ara öncesinde Sivasspor'u 4-0 geçen Fenerbahçe, Kayserispor mücadelesiyle galibiyet serisi yakalamak istiyor. Kayserispor ise ligde oynadığı son 5 karşılaşmada mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, haftaya 12 puanla 15. basamakta girdi. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın detayları…





KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı Kayserispor - Fenerbahçe mücadelesiyle devam ediyor.



RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.



Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşması 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Ackah, Carole, Hasan, Bourabia, Kartal, Baran, Bahoken, Cardoso

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, En-Nesyri

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER BELLİ OLDU



Jose Mourinho'nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.



Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Saint Maximin ve Cengiz Ünder, Cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek.



İRFAN CAN FORMA BEKLİYOR



İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci oynayabilecek durumda.



Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.





DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU



RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak.



KAYSERİSPOR SON DURUM



Kayserispor bu sezon ligde oynadığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.



Sarı-kırmızılılar, topladığı 12 puanla haftaya 15. basamakta giriyor. Kayserispor, Fenerbahçe mücadelesinden puan veya puanlarla ayrılmak istiyor.