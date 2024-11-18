Talisca’da takas formülü! Fenerbahçe transferi çözüyor

Fenerbahçe, devre arası transferinde tüm dünyayı sallayacak dev bir takas gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Youssef En-Nesyri'yi isteyen Al-Nassr'da sportif direktör Adrian Esparraga, İstanbul'a geldi.

EN-NESYRI'YE KARŞILIK TALISCA

Faslı golcü için ise Fenerbahçe, Suudi ekibinden Anderson Talisca'yı istedi. Brezilyalı 10 numarayla yollarını ayırmak isteyen Al-Nassr, bu teklife sıcak baktı. İki kulüp arasında pazarlıklar hafta sonu itibarıyla resmen başladı.

Anderson Talisca ve Cristiano Ronaldo (REUTERS)

+13 MİLYON EURO

Sezon başında da Fenerbahçe, Talisca'yı kadrosuna katmak istemiş ancak anlaşma zemini sağlanamamıştı. Bu kez ise durum farklı. Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Suudi ekibi Nesyri'de oldukça ısrarcı. Fenerbahçe ise bu transferde Talisca'nın yanı sıra 13 milyon euro bonservis talep ediyor. Al-Nassr yönetimi miktarı 10 milyon euroya çekmek istiyor. Taraflar anlaşırsa; kısa süre içindi duyuru yapılacak. İlk gelen haberlere göre; süreç olumlu ilerliyor.

Anderson Talisca (AFP)

BEŞİKTAŞ'TA HARİKALAR YARATTI

2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca, sergilediği performans ve attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Vücuduna Kartal dövmesi de yaptıran Talisca, bunun sebebini ise açıklamamıştı.

MAAŞI 12 MİLYON EURO

Talisca'nın Al- Nassr'dan yıllık aldığı maaş 12 milyon euro. Brezilyalı oyuncu artı olarak 6 milyon euro civarında da bonuslara sahip. Fenerbahçe, Talisca'nın maaşı için sponsorlarla şimdiden görüşmelere başlamış durumda.