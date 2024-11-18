Talisca'da takas formülü! Fenerbahçe transferi çözüyor
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, büyük bir bomba patlatmak istiyor. Bu doğrultuda Anderson Talisca için girişimlere başlayan sarı-lacivertlilerin bu transferde takas formülünü devreye soktuğu öğrenildi. Transfer için İstanbul'a gelen Al-Nassr sportif direktörünün Talisca'ya karşılık yıldız ismi istediği öğrenildi.
Fenerbahçe, devre arası transferinde tüm dünyayı sallayacak dev bir takas gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Youssef En-Nesyri'yi isteyen Al-Nassr'da sportif direktör Adrian Esparraga, İstanbul'a geldi.
EN-NESYRI'YE KARŞILIK TALISCA
Faslı golcü için ise Fenerbahçe, Suudi ekibinden Anderson Talisca'yı istedi. Brezilyalı 10 numarayla yollarını ayırmak isteyen Al-Nassr, bu teklife sıcak baktı. İki kulüp arasında pazarlıklar hafta sonu itibarıyla resmen başladı.
+13 MİLYON EURO
Sezon başında da Fenerbahçe, Talisca'yı kadrosuna katmak istemiş ancak anlaşma zemini sağlanamamıştı. Bu kez ise durum farklı. Santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Suudi ekibi Nesyri'de oldukça ısrarcı. Fenerbahçe ise bu transferde Talisca'nın yanı sıra 13 milyon euro bonservis talep ediyor. Al-Nassr yönetimi miktarı 10 milyon euroya çekmek istiyor. Taraflar anlaşırsa; kısa süre içindi duyuru yapılacak. İlk gelen haberlere göre; süreç olumlu ilerliyor.
BEŞİKTAŞ'TA HARİKALAR YARATTI
2016-18 yılları arasında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca, sergilediği performans ve attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Vücuduna Kartal dövmesi de yaptıran Talisca, bunun sebebini ise açıklamamıştı.
MAAŞI 12 MİLYON EURO
Talisca'nın Al- Nassr'dan yıllık aldığı maaş 12 milyon euro. Brezilyalı oyuncu artı olarak 6 milyon euro civarında da bonuslara sahip. Fenerbahçe, Talisca'nın maaşı için sponsorlarla şimdiden görüşmelere başlamış durumda.