17 Kasım 2024, Pazar
Haberler Fenerbahçe Haberleri Mourinho aradığı ismi İspanya'da buldu! Fenerbahçe'ye geliyor

Mourinho aradığı ismi İspanya'da buldu! Fenerbahçe'ye geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 14:37 Güncelleme: 17.11.2024 14:39
ABONE OL
Mourinho aradığı ismi İspanya’da buldu! Fenerbahçe’ye geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip sol bek için Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava'yı listesine aldı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışları başlarken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

ATLETICO MADRIDLİ İSİM LİSTEDE
Transfermarkt'ın haberine göre Kanarya şimdilerde Atletico Madrid formasını terleten Reinildo Mandava ile yakından ilgileniyor.

Reinildo Mandava (Atletico Madrid - Bayer Leverkusen / AFP)Reinildo Mandava (Atletico Madrid - Bayer Leverkusen / AFP)

30 yaşındaki Mozambikli oyuncu için sarı-lacivertlilerin transfer girişimlerine başladığı öğrenildi.

STOPER OLARAK DA OYNUYOR
Ana mevkisi sol bek olan futbolcu orta sahanın solunda ve stoperde de görev alabiliyor. Oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör