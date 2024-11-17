Mourinho aradığı ismi İspanya’da buldu! Fenerbahçe’ye geliyor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışları başlarken, gündeme sürpriz bir isim geldi.



ATLETICO MADRIDLİ İSİM LİSTEDE

Transfermarkt'ın haberine göre Kanarya şimdilerde Atletico Madrid formasını terleten Reinildo Mandava ile yakından ilgileniyor.

Reinildo Mandava (Atletico Madrid - Bayer Leverkusen / AFP)

30 yaşındaki Mozambikli oyuncu için sarı-lacivertlilerin transfer girişimlerine başladığı öğrenildi.

STOPER OLARAK DA OYNUYOR

Ana mevkisi sol bek olan futbolcu orta sahanın solunda ve stoperde de görev alabiliyor. Oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.