Mourinho aradığı ismi İspanya'da buldu! Fenerbahçe'ye geliyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip sol bek için Atletico Madrid forması giyen Reinildo Mandava'yı listesine aldı.
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışları başlarken, gündeme sürpriz bir isim geldi.
ATLETICO MADRIDLİ İSİM LİSTEDE
Transfermarkt'ın haberine göre Kanarya şimdilerde Atletico Madrid formasını terleten Reinildo Mandava ile yakından ilgileniyor.
30 yaşındaki Mozambikli oyuncu için sarı-lacivertlilerin transfer girişimlerine başladığı öğrenildi.
STOPER OLARAK DA OYNUYOR
Ana mevkisi sol bek olan futbolcu orta sahanın solunda ve stoperde de görev alabiliyor. Oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.