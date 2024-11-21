Fenerbahçe'den Paulo Dybala hamlesi! Bomba iddia: Mourinho'ya "evet" dedi

Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile giriş yaptı.

Devre arasında kadrosunda önemli bir takviyeye imza atmak isteyen sarı-lacivertli ekip çalışmalarını hızlandırdı.

Fotoğraf: AFP

DYBALA BOMBASI!

Yönetim, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı devre arasında transfer etmek için mesaiye başladı.

AsRomaLive.it'in haberine göre İtalyan yıldızın Roma dönemi sona eriyor.

MOURINHO'YA "EVET" DEDİ

Haberde Dybala'nın, Jose Mourinho ile yeniden bir araya gelmek üzere olduğu ifade edilirken, 31 yaşındaki futbolcunun eski hocasına "Evet" dediği belirtildi.

Ayrıca İtalyan basını, Paulo Dybala'nın Roma'ya veda edeceğini ve Fenerbahçe'ye imza atacağını açıkladı.