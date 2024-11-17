Jayden Oosterwolde’ye İtalya ve İngiltere’den 3 talip

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler için hiç beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sakatlığı bulunan Oosterwolde'ye 3 talibin çıktığını iddia etti.

OOSTERWOLDE'YE 3 TALİP BİRDEN

Raillynews'te yer alan habere göre; Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan Roma, İngiltere'den ise West Ham United ve Crystal Palace talip oldu.

Haberin ayrıntılarında, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için kapılarını 20 milyon eurodan açacağı da belirtildi.

SAKATLIĞI NEDENİYLE SEZONU KAPATTI

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'a konuk olmuştu. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleden son dakikalarda yediği golle 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Ancak Fenerbahçe'de skordan çok Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı can sıkmıştı. Fenerbahçe Kulübü, Jayden Oosterwolde'nin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından 23 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı belirtilmişti.

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