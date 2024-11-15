İsmail Yüksek’e sürpriz talip! Fenerbahçe’nin kapısını çalacaklar

Süper Lig'de devre arası transfer döneminin başlamasına haftalar kala Fenerbahçe çalışmalarını sıklaştırdı. Takıma katılacak oyuncularla temaslara başlayan sarı-lacivertlilerde bir yandan da futbolcularına gelen teklifler değerlendiriliyor. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla önemli ekiplerin radarına giren İsmail Yüksek'e Kerem Aktürkoğlu'nun da forma giydiği Benfica talip oldu.

PORTEKİZ TEMSİLCİSİ PEŞİNDE

Correio de Manha isimli kaynakta yer alan habere göre Benfica, devre arası transfer döneminde İsmail Yüksek'i kadroya katmak istiyor. Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage'nin İsmail Yüksek'e olumlu baktığı ve transfere onay verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 12 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek için bonservis beklentisinin 12 milyon euro civarında olduğu da haberde yer alırken, Benfica'nın 10 milyon euroya kadar çıkabileceği öğrenildi.