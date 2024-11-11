Fenerbahçe - Sivasspor maçı sonrası dikkat çeken sözler: Alkmaar fiyaskosu sonrası özür

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrılarak ligde ikinci sıraya yükseldi. Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada ilk yarıyı Samet Akaydın'ın 24. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, 54. dakikada Tadic'in penaltı atışında fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın 82. dakikasında ise Sofyan Amrabat farkı 3'e çıkaran isim oldu. Faslı futbolcu, Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu uzaktan filelere göndererek Kadıköy'deki ilk gol sevincini yaşadı.



Maçta son sözü Allan Saint-Maximin söyledi. 90+4. dakikada Szymanski'nin pasında soldan ceza sahasına giren Maximin, çaprazdan yaptığı vuruşla skoru ilan etti: 4-0. Samsunspor deplasmanındaki beraberliği ardından Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ve Net Global Sivasspor'u mağlup ederek 3 maçta 9 puan alan sarı-lacivertli takım, puanını 26 yaparak ikinci sıraya yükseldi.

Fenerbahçe - Sivasspor maçında Tadic'in gol sevinci (AA)

GÜRCAN BİLGİÇ - ÖZÜR DİLEKÇESİ

Alkmaar'daki "fiyaskonun" peşinden, taraftarla barışmak için böyle bir maça ihtiyaç vardı. 90 dakika boyunca sahada bir Fenerbahçeli'nin istediği her şey vardı. Kaçan goller, coşku, baskının peşine düşen bir kadro ve rakibi silen mutlak hakimiyet. Öylesine oynadılar ki, seyredenler bir sonraki golün ne zaman geleceğini beklemeye başladı. Çok kaçırdılar, çok top ezdiler, kaleci de çok kurtardı. Ve tüm bunların üstüne bir de bir ilki yaşadı Fenerbahçe camiası. VAR'ın "golü iptal et" çağrısına uymayan bir hakem...

Hem de Fenerbahçe'nin aleyhine olan bir pozisyonda. Nasıl bir zorlama, yönlendirme, anlaşılır gibi değil... Aslında anlayan, biliyor neler olduğunu. Pozisyonda top Djiku'nun eline değiyor mu, net belli değil. Diyelim ki "değdi", defans olsa penaltı veremeyeceğin bir çarpma. UEFA "Hemen sonrasında gol olursa, müdahale edin" diyor. Pozisyonun ardından top beş farklı ayağı dolaşıyor, ceza alanı dışına çıkıyor, tekrar geliyor. Neresinden tutsanız, elinizde kalacak bir karar yani. Mourinho'nun Mert Hakan ve Samet kararı enteresan. Bir gövde gösterisi var. Kulübeye gelenlere de net bir mesaj. Samet'e golü attıran, Mert Hakan. Penaltı öncesinde En Nesyri'ye pası atan da o...

Gönüllerden düşmeye başlayanlar, kahraman oldular... Sadece galibiyet ile değil performanslarla da bir takım, taraftar barışması var gecede. Tadic'in hücumu yönetmesi, Maximin'in tekrar "yıldız" olduğunu hatırlaması, Amrabat'ın füzesi. Kendileriyle de "yeniden" tanıştılar. Milli maç arasında gülen yüzlerle lige gelecekler.

Fenerbahçe - Sivasspor maçında Amrabat'ın gol sevinci (İHA)

EMRE BOL - İNSAN MISIN AMRABAT?

Fenerbahçe Mourinho'nun sistemi dolayısıyla 10 numarasız oynuyor! Szymanski'ye defansif görevler verildiğinde sıra takımına dönüşüyor sarı- lacivertliler… Bir takımda bazı oyuncuların net olması gerekiyor. Haftalar geçiyor; bir bakıyoruz Samet ilk 11'de! Aynısını Mert Hakan için de söyleyebiliriz. Hayırdır inşallah, hayırdır inşallah… Böylesine önemli mevkilerde çok az değişiklik yapılır. Ya cezalın ya da sakatın olur! Bu arada şunu söyleyeyim; Mert Hakan'ın Osayi ve Tadiç arasına girerek oynaması Fenerbahçe'nin sağ kanadını çokça güçlendirdi. Zaten elle tutulur ataklar hatta golün pası da o bölgeden geldi. Mert Hakan kardeşim; sana bir ağabey tavsiyesi vereceğim. Dediğimi dinlerlersen Fenerbahçe kariyerin devam eder. Yoksa? Boşver diğerini…

Yedek kulübesinde kart görerek bu takıma yardım edemezsin. Fenerbahçeli olmak istiyorsan sahaya çıkıp performans göstereceksin. Atacaksın, attıracaksın, mücadele edeceksin. Gayrısı hep yalan dolan! Fenerbahçe'nin oyun gücü geçen sezon Fred'di şimdi ise Amrabat. Bir takım; maç kazanmak, şampiyon olmak istiyorsa orta saha oyuncularından gol- asist katkısı almak zorunda. Amrabat oyunu iki yönlü oynayabilen ender futbolculardan… Bence yeni sezonun en iyi transferi. Fenerbahçe öne geçtiğinde tadından yenmez bir takım oluyor. Dün Sivasspor karşısında erken bulduğu gollerle rahat bir galibiyet aldı. Şimdi önümüzde milli ara var. Umarım bazı konularda Mourinho'nun kafası netleşir.

Fenerbahçe - Sivasspor maçından bir kare (DHA)

REHA KAPSAL - GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI

Fenerbahçe, iç saha mesaisinde tek hedefi tartışmasız üç puan çünkü gündüz maçında sarı kırmızılıların aldığı galibiyetle puan farkı Sivas maçı öncesi 8'e çıktı. Bu ister istemez baskı yaratır sarı lacivertli oyuncular üzerinde. Maç önü derin bir kadro değişikliği Alkmaar maçı 11'inden 5 oyuncu değişikliğine gitmiş Mourinho. Bu çıkan takım daha ofansif sol bek ve orta saha tercihi bunu gösteriyor, 45 dakikalık bölümde RCS (rakip ceza sahasında) topla buluşma 30 oldu. Bu başarılı istatistik özellikle ilk yarı final paslarında doğru tercih yapılmaması ve son vuruşlarda o beceriyi göstermemeleri nedeniyle daha farklı bir skorla devre arası soyunma odasına gitmelerini engelledi sarılacivertlilerin. İkinci yarı ilk yarı zaman zaman çok doğru yaptığı karşı presi bu yarıda da ikinci penaltı golü öncesi başlangıcında yaparak maçın iki farka gelmesini sağlayan en önemli etkendi.

Fenerbahçe üç gün önce oynadığı AZ maçının fiziksel olarak yorgunluğunun sahada hissedilmemesinin nedenlerini iyi okumak gerek. 1- Doğru planlanan kadro seçimi. 2- Oynayan takımın daha ofansif olması. 3- Daha fazla topla oyun becerisi oyuncu tercihi. 4- Topun kaptırıldığı yerde hemen topu kazanmak için yapılan karşı pres (ikinci goldeki gibi). 5- Takımın sahada enine ve boyuna daha birlikte kompakt bir yapı oluşturması. 6- Sarı-lacivertli taraftarın takımını devamlı motive edip, saha içinde futbolcuların coşkusunu artırması. Sarı-lacivertlilerin bu oynadıkları oyun tam istenilen seviyede olmasa da hücum oyununu ve savunma anlayışı seviyesini yukarıya taşır, performanslarını daha iyi duruma getirirlerse saha içinde daha (güçlü ve de istikrarlı) bir takım görüntüsü verirler. Bu da şampiyonluk yarışında sarı lacivertlilerin başarılı olması için sahada en büyük farkı şüphesiz yaratacaktır.

Fenerbahçe - Sivasspor maçında Maximin'in gol sevinci (AA)

ÖMER ÜRÜNDÜL - MAXIMIN REALİST FUTBOL OYNADI

Ulu Önderimizi 86. ölüm yıl dönümünde bir kere daha minnet ve şükranla anıyorum, ruhu şad olsun. Fenerbahçe, dün gece 90 dakika rakibine üstünlük kurdu. İlk devre atak girişimlerinin odak noktası Osayi, Mert Hakan, Tadic üçlüsüyle sağ kulvarda burada güzel varyasyonlar yapıldı. Tehlikeli ortalar geldi. Kaçan fırsatlar da vardı. İkinci devre de aynı görüntüde başladı. Sürekli gol arayan F.Bahçe, penaltıyla iyice rahatladı. Son 10 dakikaya girilirken de Amrabat'tan müthiş bir füzeyle 3. gol geldi. Sonuçta F.Bahçe kolay bir galibiyetle yarışa devam dedi. Gelelim genel gözlemlerime; Mert Hakan ve Samet ciddi maç eksiklikleriyle ilk defa ilk 11'de yer aldılar. Samet defansif görevini yaparken ilk golü de atan isimdi. Mert Hakan da sahanın en iyisiydi. Mourinho'nun düşünmesi gereken, takımda bazı formsuz isimler varken niye bu iki futbolcu bugüne kadar düşünülmedi. Bana göre En-Nesyri'nin iyice form tutması için oyundan çıkartmamak gerekir. Osayi, Mert Hakan'la birlikte takımın en iyisiydi. Djiku da iyi bir performans gösterdi. Maximin, bu sezon ilk defa realist bir futbol oynadı. Bu da ileriye dönük olumlu bir işaret. İlk defa oyundan çıkmadı, bir de güzel gol attı. İşi bilen usta bir ön libero Amrabat olumlu performansına bir de mükemmel gol ekledi. VAR hakemleri ne yazık ki protokolün bir numaralı ilkesi olan çok net kanıt olayını hâlâ öğrenemediler. Samet'in golünde ne gördüler de hakemi incelemeye çağırdılar?