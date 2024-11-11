Fenerbahçe’de 10 numara takviye! Mourinho’dan 2 yıldıza yeşil ışık

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden hız kazandı. Sarı lacivertli ekip bombaları peş peşe patlatmak için hazırlık içerisinde.

Yönetimin 10 numara listesi 2 dünyaca ünlü yıldız yer alıyor. Yönetim yıldız isimler için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ve Paulo Dybala isimlerinden bir tanesini ocak ayında takıma dahil etmek istiyor.

TALISCA İÇİN SUUDİ EKİBİNE YOKLAMA

Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Maximin'i kiralayan Fenerbahçei bu kez de Talisca'yı kiralamak için Al-Nassr ile temasa geçti. Suudi ekibinin maddi beklentisi soruldu.

MOURINHO DYBALA'YI İSTİYOR

Sarı-Lacivertlilerin listesindeki diğer isim ise Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Paulo Dybala. Mourinho, Roma'yı çalıştırırken kariyerinin en iyi dönemini yaşattığı Tangocu'yu istedi.

Branco ile Roma Direktörü Florent Ghisolfi arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.