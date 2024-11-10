Fenerbahçe evinde Sivasspor’u farklı mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor arasında oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada sağdan Tadic'in etkili ortasına altıpasta iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan Mert Hakan'ın arka direğe kaleye paralel ortasına altıpasta topa ayak koyan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

30. dakikada hücum yönünün sağından Turgunbayev'in ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Radakovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

44. dakikada sağdan Mert Hakan'ın ön direğe ortasında altıpasta topa ayak koyan En-Nesyri'nin vuruşunda, top yan direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

45+6. dakikada soldan topla hareketlenen ve ceza sahasına giren Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde kaleci topu oyun alanına çeldi.

İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Charisis'in şutunda top yandan auta çıktı.

50. dakikada Mert Hakan Yandaş, ön alanda presle kazandığı topu, savunma arkasına ara pasıyla En-Nesyri ile buluşturdu. Faslı santrforun kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti.

52. dakikada VAR, hakem Kadir Sağlam'ı pozisyonu izlemesi için davet etti. Pozisyonu izleyen Sağlam, 52. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Penaltı atışı için topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

60. dakikada ceza sahasında topu kontrol eden Tadic, geriden gelen Saint-Maximin'i gördü. Bu oyuncunun, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe plasesinde kaleci topu kornere çeldi.

68. dakikada Moutoussamy'nin ceza sahası dışından uzak direğe sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı son anda kornere uzaklaştırdı.

82. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Fred'in sağdan içeri yerden ortasını Sivasspor savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında uzak mesafeden topun gelişine Amrabat'ın çok sert şutunda, top filelere gitti: 3-0.

90+4. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Maximin'in uzak direğe plasesinde top ağlarla buluştu: 4-0.

Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.