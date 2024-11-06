06 Kasım 2024, Çarşamba
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin Alkmaar maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Alkmaar maçı kadrosu belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 14:15
ABONE OL
Fenerbahçe’nin Alkmaar maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Hollanda ekibi AZ Alkmaar maçının kamp kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı Lacivertliler'in kamp kadrosu belli oldu. Trabzonspor maçında sakatlanan Djiku kadroda yer almadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör