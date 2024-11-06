Fenerbahçe’de transferde bomba hamle! Galatasaray’ın eski yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan arkasında yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçı sonrası gözler bir yandan da transfer çalışmalarında. Sarı lacivertliler hem devre arası hem de sezon sonu için planlamalarını sürdürüyor.

TRANSFERDE FLAŞ HAMLE

Bu doğrultuda Kanarya'nın flaş bir transfer hamlesinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atarak o yıldız kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Sacha Boey ve Alphonso Davies ( Galatasaray - Bayern Münih - 24 Ekim 2023 - REUTERS)

FENERBAHÇE'DEN SACHA BOEY BOMBASI!

Osayi-Samuel ile kontrat yenilemeyen Fenerbahçe'nin, Bayern Münih forması giyen eski Galatasaraylı sağ bek Sacha Boey'i transfer listesine aldığı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin, Boey hamlesiyle ezeli rakibine önemli bir çalım atmayı hedeflediği öne sürüldü.

Fenerbahçe, Boey transferiyle birlikte hem sağ bek bölgesindeki sorunu tamamlamış olacak, hem de Osayi-Samuel'in imzası için yüksek rakamlara çıkmamış olacak. Bayern Münih'te istenen performansı veremeyen sağ bekin, ara transferde ya da sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu noktada Fenerbahçe'nin, 24 yaşındaki ismi kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorlayacağı ileri sürüldü.