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Fenerbahçe'de AZ Alkmaar maçı hazırlıkları başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2024 13:56
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Fenerbahçe’de AZ Alkmaar maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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