Fenerbahçe’nin Medina ısrarı sonuç verdi! İşte transferin maliyeti

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

F.BAHÇE'NİN MEDİNA ISRARI

Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina için Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor.

Görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe, Boca Juniors'a Medina için yeni bir teklifte bulundu.

"OCAK AYINDA GÖNDERMEZSENİZ BU TAKIMDA DA OYNAMAM"

Sabah'ın haberine göre, 22 yaşında olan ve potansiyeli yüksek gelecek vadeden isimler arasında gösterilen yıldız için Boca Juniors'ın inadı kırıldı. Medina'nın "Ocak ayında göndermezseniz bu takımda da oynamam" resti bunda etkili oldu.

15 MİLYON DOLAR BONSERVİS

Fenerbahçe, Arjantin ekibine bu transfer karşılığında 10 milyon dolar bonservis bedeli artı 5 milyon dolar da ulaşılabilir kolay bonus şeklinde toplamda 15 milyon dolar ödeyecek.

ÖDEMELER 6 AY ARAYLA



Sarı-Lacivertliler bu rakamı en başından bu yana vermiş ancak ödeme planı üzerinden sürekli pürüz çıkartılmıştı. Ancak futbolcunun sonraki satışından Boca Juniors'a yüzde 20 pay verilecek olması, Fenerbahçe'nin bu anlaşmada elini güçlendirdi.