Fenerbahçe’de sağ bek harekatı! İtalya’dan geliyor

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Manchester United'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlike sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Youssef En-Nesyri kaydetti. Faslı yıldız futbolcu taraftarı önünde ilk golünü attı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Diğer yandan devre arası transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sağ bek mevkisi için çalışmalara başladı. Osayi Samuel'in durumunun netlik kazanmaması üzerine transfer listesini şekillendiren sarı-lacivertli ekip rotayı İtalya'ya çevirdi.

GÜNDEM CALABRIA

Fenerbahçe, İtalya Serie A ligi ekiplerinden Milan forması giyen Davide Calabria'yı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, İtalyan yıldızın transferi için görüşmelere yakın zamanda başlaması bekleniyor. Davide Calabria, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 41 maçta forma giydi. 27 yaşındaki yıldız oyuncu bu maçlarda 1 gol 4 asistlik performans sergiledi. İtalyan yıldız bu sezon Milan formasıyla 4 maça çıktı. Calabria, sağ mevkisinin yanı sıra sol bek ve orta sahanın sağında forma giyebiliyor. 27 yaşındaki futbolcunun Milan ile olan sözleşmesi 2025 Haziran'da sona eriyor. 1996 doğumlu oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro.