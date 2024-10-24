Jose Mourinho hakkında çarpıcı yazısı: Fenerbahçe soyunma odasında mutsuzluk var

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde hücum ve baskılı bir futbol oynayan Fenerbahçe, ligi 99 gol ve 99 puanla tamamlamıştı. Sezon başında Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip takımın başına dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getirmişti. Ancak Fenerbahçe camiasında, Mourinho'nun takıma kontrollü ve durağan futbol oynatması nedeniyle eleştirileri beraberinde getirdi.

Son olarak Samsunspor deplasmanında puan kaybeden ve maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'ya tepkiler sürerken, İngiliz basınından Portekizli çalıştırıcı için çarpıcı bir yazı kaleme alındı. Independent muhabiri Miguel Delaney, Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi kaleme aldığı yazıda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Delaney, Mourinho ile ilgili kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi:



"BİRÇOK İNSAN MOURINHO'DAN ÜRPERİYOR"

"Birçok insan Jose Mourinho'da bahsedildiğinde gözlerini deviriyor, Mourinho'nun baskıcı yaklaşımını hatırlayarak ürperiyor. Başlangıçta ikna edici olsa da kişiliği yine de yıpratıcı bir etkiye sahip olabilirdi.

"SOYUNMA ODASINDA 'MUTSUZLUK VE UMUTSUZLUK' VAR"

Şimdi Fenerbahçe'de tarih tekerrür ediyor. Türk takımı çok daha defansif bir futbolla beklenenden daha fazla puan kaybediyor. Yedi kişilik savunma beklentisiyle 'mutsuzluk ve umutsuzluktan' etkilenen bir soyunma odası var. Fenerbahçe'nin geçen sezon hücum futboluyla 99 puan kazandığı ve şampiyonluğu sadece üç puan farkla rakipleri Galatasaray'a kaptırdığı düşünüldüğünde bu durum daha da kötüleşiyor.

"HALA MOURINHO CAZİBESİ VAR"

Elbette hala eski Mourinho cazibesi var. İnsanlar hala onun futboluna olmasa da sözlerine takılıyor. Ona her zaman hareket alanı sağlayan da bu. United'a 2013'te gelişiyle ilgili olarak belirtilmesi gereken bir nokta, başkalarına da hareket alanı bırakmış olabileceğidir.