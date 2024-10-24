Fenerbahçe-Manchester’ı yıkamadı! 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında bugün İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Manchester United'ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA MAÇTA YAŞANANLAR

İlk yarı

6. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Fred'in pasında defansın arkasına sarkan Bright Osayi-Samuel'in topla ilerleyip ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

15. dakikada Alejandro Garnacho'nun sol kanattan ceza sahası içine girip yerden pasında topu alan Noussair Mazraoui bekletmenden pasını Joshua Zirkzee'ye aktardı. Zirkzee'nin kontrol ettikten sonra pasında topla buluşan Christian Eriksen'in ceza sahası içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

22. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Marcus Rashford rakiplerini geçip kale önünden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

23. dakikada Fred'in orta sahadan uzun pasında defansın arkasına sarkan Sebastian Szymanski ceza sahası içi sol tarafından bekletmeden pasını içeriye çevirdi. Pozisyonun devamında kaleci Andre Onana'dan seken topu kale önünde Dusan Tadic boş kaleye tamamlamak istedi fakat Manuel Ugarte son anda araya girdi.

37. dakikada Sebastian Szymanski'nin sol kanattan ortasında Dusan Tadic'in içeriye çevirdiği topu kale önünde Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla tamamlamak istedi fakat kaleci Andre Onana meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında Tadic'in ceza sahası içi sol tarafından ortasında ise En-Nesyri'nin yine kafa vuruşunda kaleci Onana bu sefer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Allan Saint-Maximin'in sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

57. dakikada Bright Osayi-Samuel'in ceza sahası içi sol tarafında ikili mücadele sonrası yerde kalmasına itiraz eden Jose Mourinho'ya hakem Clement Turpin direkt kırmızı kart gösterdi.

68. dakikada Noussair Mazraoui'nin ceza yayının sol tarafından vuruşunda kaleci Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Christian Eriksen'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde bulunan Matthijs de Ligt'ın kafa vuruşunda Dominik Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

84. dakikada Alejandro Garnacho'nun ceza yayının sol tarafından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dominik Livakovic'te kaldı.

FRANSIZ HAKEM DÜDÜK ÇALDI

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yaptı. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alıyor.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, En-Neysri, Allan Saint-Maximin

MANCHESTER UNITED: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martinez, Eriksen, Ugarte, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

Fenerbahçeli oyuncuların gol sevinci (AA)

İKİ EKİP ARASINDAKİ 7. MAÇ

Fenerbahçe ve Manchester United, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere bugüne dek 6 kez karşı karşıya geldi.

1996-1997 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United, İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken, Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.

2004-2005 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe de taraftarı önünde 3-0 kazanan taraflar oldu.

2016-2017 sezonunda iki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere'deki mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

FENERBAHÇE'DE SOL BEK SIKINTISI

Manchester United maçı öncesinde Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor.

Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'nin Brighton ekibine satan sarı-lacivertliler, sezona Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan ikilisiyle başladı.

Samsunspor ile hafta sonunda oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde uzun süre takımdan ayrı kalacak. Bir diğer sol bek Levent Mercan ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için Manchester United mücadelesinde oynayamayacak.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu bölgede Mert'e şans vermesi bekleniyor.

Jayden Oosterwolde (AA)

6 EKSİK

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı. Teknik direktör Mourinho'nun şans vermesi durumunda Osayi-Samuel, bugünkü müsabakada sahaya çıkabilecek.

MOURİNHO VE FRED ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve orta sahanın önemli isimlerinden Fred, eski takımlarına karşı mücadele edecek. 2016-2018 yıları arasında Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, İngiliz ekibiyle 3 kupa kazanmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la zirveye çıkmayı başaran Mourinho, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı da kazanmıştı. 2018-2023 yılları arasında Manchester United forması giyen Fred, eski takımıyla 1 kez İngiltere Lig Kupası kazanmayı başardı.

Jose Mourinho (AA)

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.