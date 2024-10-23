Jose Mourinho’dan flaş sol bek göndermesi: Tavsiye alırım

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kritik mücadelede Manchester United'ı konuk edecek. Bu zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KORKMALAR İÇİN SEBEP YOK"

Sarı-lacivertlilerin rakibi Manchester United'ın İstanbul'a tam kadro geleceğini söyleyen Mourinho, "Manchester United'ın teknik direktörü değilim, onların da korkması için bir sebep görmüyorum. Onlar da maçın kolay maç olmayacağını biliyordur. Zor bir maç olacağını biliyorlardır. Maksimum güçle buraya gelecekler. West Ham maçı için rotasyon yapmayacaklardır. Ben de bunu yapacağım." ifadelerini kullandı.

"ONLARI DÜŞÜNECEK VAKTİM YOK"

Bir gazetecinin "Manchester United'da sizden sonra neler oldu?" sorusuna da yanıt veren Portekizli teknik adam, "Bunu düşünmek için 1 dakikamı bile vermedim. Onlar için en iyisini diledim. Şu anda harika değillerse bile, bu beni mutlu etmiyor. Onları düşünecek vaktim yok. Ben oradayken nelerin olduğunu, nelerin olmadığını düşünmek anlamsız. Onlar Erik ten Hag'a desteklerini ve güvenlerini gösteriyorlar. Hocalarının ve takımlarının değişebileceğine inanıyorlar. Benim dönemimle fark bu. Biz Avrupa'yı kazandık, Manchester City puan cezası alırsa şampiyon olabilir. O zaman da bana bonus vermeleri gerekir." dedi.

Jose Mourinho Manchester United maçı öncesi basın toplantısında konuştu (23 Ekim 2024/Reuters)

FAVORİ MANCHESTER VE TOTTENHAM

İngiliz ekipleri Tottenham ve Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde favori olduğunu söyleyen Jose Mourinho, "Avrupa'da Manchester United kazanamadı ama kaybetmedi de. Yeni formatı herkes anlamaya çalışıyor. Porto'ya karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Twente'ye karşı biz de oynadık. Old Trafford'da herkes kazanmalarını bekler. Manchester United'ın yüksek bir potansiyeli var. İki beraberlik onları favori yapmaz ama kötü de etkilemez. 8 maçın 4'ünü kaybetseler bile, kalan 4 maçı kazanarak 12 puanla kolayca üst tura çıkabilirler. Bu turnuvada Manchester United ve Tottenham'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Premier Lig çok farklı ve biz en güçlü adaylardan biriyle oynayacağız." dedi.

SPOR YORUMCULARINA GÖNDERME

Sol bek konusunda Avrupa'da alternatiflerinin olmadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Sol bek için televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. Kostic, Levent ve Jayden kadroda yok. O uzmanların her şeye çözümü var. Türkçe anlamıyorum ama siz tavsiye yaparsanız, maçta korunmuş olurum. Belki Szymanski dersiniz, solak ve hızlı. Gol de atamıyor... Uzman tavsiye ederse yaparız." ifadelerini kullanarak spor yorumcularına göndermede bulundu.



FERGUSON'LA İLİŞKİM HARİKA

Manchester United'ın efsane teknik direktörüy Sir Alex Ferguson'la ilişkisi hakkında sorulan bir soruyu da yanıtlayan Mourinho, şu ifadeleri kullandı: "Sir Alex Ferguson ile harika ilişkim var. Belgeselim çıktığında saygımın nedenini göreceksiniz. Kulüpteki elçi rolünü kaybetmesinin bir önemi yok. Onun rolü elçi rolünden ver birkaç pounddan daha değerli. Herkes onu seviyor ve saygı duyuyor."