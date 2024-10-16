İrfan Can Kahveci için Süper Lig devleri karşı karşıya

Jose Mourinho ile bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci için ezeli rakiplerin transfer için devreye girdiği iddia edildi. İşte flaş haberin detayları...

Pazar günü Süper Lig'in formda takımlarından Samsunspor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli takım zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

İRFAN CAN PANİĞİ

Fenerbahçe'de geçen sezon hem gol hem de asist olarak çift haneli rakamlara ulaşan İrfan Can Kahveci, Mourinho yönetimindeki takımda 11'e girmekte zorlanıyor.

Bu sezon 11 resmi maçta 416 dakika süre alan futbolcu, sadece ligdeki Adana Demirspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalabildi.

31 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza atan 29 yaşındaki oyuncu, EURO 2024 sonrası gelen teklifleri kabul etmemişti.

Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek İrfan'ı Başakşehir'den 7 milyon Euro'ya alan sarı-lacivertli yönetim, futbolcuyu para kazanmadan kaybetmek istemiyor.

EZELİ RAKİPLER İRFAN'A TALİP OLDU

Yıldız futbolcunun ismi yurt içinde Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılıyor. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun Avrupa'dan da talipleri var.

İspanya'dan Villarreal, Sevilla ve Real Betis'in, Fransa'dan da Monaco ve Marsilya'nın İrfan'la ilgilendiği kaydedildi.

Fenerbahçe ile henüz sözleşmesini uzatmayan İrfan Can Kahveci'nin kendisine gelecek olan teklifleri değerledireceği ifade edildi.