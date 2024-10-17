Fenerbahçe’de Ansu Fati bombası! 1 milyar euro detayı...

Fenerbahçe, Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Fati'yi transfer radarına aldı.

Sarı lacivertlilerde ara transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Yönetimin oyuncu için planı satın alma opsiyonuyla kiralamak.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Barcelona Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin yenilendiği 2021-2022 sezonunda Ansu Fati'nin kontratının 5 yıl uzatılarak 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde revize edildiğini ve tek taraflı serbest kalma bedeli için 1 milyar euro bonservis bedeli konulduğunu açıklamıştı.

Transfermarkt verilerine göre 2002 doğumlu oyuncunun güncel değeri ise 15 milyon euro...

İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon kiralık geçirdiği Brighton'da 27 maçta 4 gol kaydeden 21 yaşındaki genç futbolcu bu sezon Barcelona'da şu ana kadar 3 maçta forma giydi ve hepsinde sonradan oyuna dahil oldu.