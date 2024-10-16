Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın Alba Berlin ile karşılaşacak.
Uber Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Son oynanan Kızılyıldız maçını 76-57 kaybeden sarı-lacivertli ekipte Wilbekin ve Guduric'in sakatlıkları bulunuyor.
Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor.
İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı.