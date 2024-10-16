16 Ekim 2024, Çarşamba
Haberler Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde yarın Alba Berlin'e konuk olacak

Yavuz Topal ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 16.10.2024 09:46
ABONE OL
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi’nde yarın Alba Berlin’e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın Alba Berlin ile karşılaşacak.

Uber Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Son oynanan Kızılyıldız maçını 76-57 kaybeden sarı-lacivertli ekipte Wilbekin ve Guduric'in sakatlıkları bulunuyor.

Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor.

İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör