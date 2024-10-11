Fenerbahçe’ye Szymanski’den şok haber

Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michał Probierz, Uluslar Ligi'nde oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Probierz açıklamasında Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'nin sakatlığının bulunduğunu duyurdu.

SON KARAR İDMAN SONRASI

Probierz, Szymanski'nin sakatlığına ilişkin, "İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel antrenman yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz." dedi.



Polonya basınında yer alan haberlerde ise Szymanski'nin Portekiz maçında sahada olmasa bile sakatlığının durumuna göre 15 Ekim Salı günü Hırvatistan'a karşı oynanacak mücadelede forma giymesi bekleniyor.