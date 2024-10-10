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Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 16:53
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Fenerbahçe’de Samsunspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in güçlü ekibi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de milli maç arasından sonra oynayacağı Yılport Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken, antrenman maçıyla tamamlandı.

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