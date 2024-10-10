Fenerbahçe’de Samsunspor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken, antrenman maçıyla tamamlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN