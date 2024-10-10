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Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 14:34
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Fenerbahçe’de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken, antrenman maçıyla tamamlandı.

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