Sevilla’da gündem Youssef En-Nesyri! Fenerbahçe’nin kapısını çalacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve sezon başında İspanyol kulübü Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Orgullobiri sitesinde yer alan habere göre; sarı-lacivertli takımda forma giyen ve performansı nedeniyle zor bir dönemden geçen Faslı forvet En-Nesyri'nin, teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki Fenerbahçe'deki rolünün beklendiği gibi gitmediği belirtildi

BEKLENTİLERİ HENÜZ KARŞILAYAMADI

19.5 milyon Euro gibi dev bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan, ancak şu ana kadar beklentilerinin altında kalan hücum oyuncusunun fazla süre bulamaması halinde takımdan ayrılma kararı alabileceği ifade edildi.

SEVİLLA İDDİASI

Haberin detayında En-Nesyri'nin eski kulübü Sevilla'nın, 27 yaşındaki forvet oyuncuyu yeniden geri getirmeyi düşündüğü ancak Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro gibi yüksek bir bedelle transfer ettiği yıldız oyuncuyu kolay bırakmayacağı belirtildi.

En-Nesyri'nin, ayrılmak için kulübü Fenerbahçe'ye baskı yapması durumunda ise transfer görüşmelerinin başlayabileceği kaydedildi.

11 MAÇ 1 GOL

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam eden Youssef En-Nesyri bu sezon forma giydiği 11 maçta 1 gol kaydetti.