Jose Mourinho’dan yönetime ’alın’ talimatı! Osayi-Samuel’in yerine...

Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile giriş yaptı.

Devre arasında kadrosunda önemli bir takviyeye imza atmak isteyen sarı-lacivertli ekip çalışmalarını hızlandırdı.

OSAYİ-SAMUEL'İN YERİNE...

Bright Osayi-Samuel, bu sezon sadece 371 dakika oynadı. Sakatlıklarla boğuşan Nijeryalı, istikrarlı bir performans gösteremedi ve sözleşme uzatmaya da yanaşmadı.

Bu nedenle ocak ayında takviye bekleyen Portekizli hoca, istediği ismi kulübe bildirdi.

MOURINHO İSTİYOR

İddiaya göre Jose Mourinho'nun ara transfer dönemindeki listesinde Ajax'tan Devyne Rensch'i yer alıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Devyne Rensch'i Roma ve Inter de istiyor.