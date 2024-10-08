08 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

7 takım PFDK'ya sevk edildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 22:36 Güncelleme: 08.10.2024 22:44
ABONE OL
7 takım PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu. Trendyol Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Beşiktaş kurula sevk edilen takımlar oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Beşiktaş'ın PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan TÜMOSAN Konyaspor'un antrenörü Ali Çamdalı, Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz ile teknik direktörü Selçuk İnan ve Beşiktaş'ın antrenörü Serdar Topraktepe'nin de çeşitli ihlaller sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Sakaryaspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in de PFDK'ye sevkine karar verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör