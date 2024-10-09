Fenerbahçe’de bomba Arda Güler iddiası! Milli yıldız geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'ye kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

Sarı-lacivertli ekibin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e bomba bir transfer bedeline geldi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONA DAMGA VURMUŞTU

Milli yıldız Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezona damga vurmuştu.

Geçtiğimiz sezon LaLiga'nın son haftalarında Carlo Ancelotti tarafından kadroda tercih edilmeye başlayan Arda, gösterdiği performans ve attığı goller ile taraftarları mest etmeyi başardı.

İSPANYOL BASININDA 'ARDA AYRILACAK' İDDİASI

İspanyol basınında son dönemde birçok farklı kaynakta, Arda Güler'in yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve bu durumun değişmemesi halinde ocak ayında Real Madrid'den ayrılmayı planladığı haberleri yapılıyor.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Arda'nın kiralanıp kiralanmayacağını öğrenmek için araştırmalara başladı.

ALİ KOÇ BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Eğer Real Madrid, sezonun ikinci yarısında 19 yaşındaki oyuncunun kiralanmasına yeşil ışık yakarsa, ilk resmi hamle Fenerbahçe'den gelecek.

Başkan Ali Koç, kendilerini seçmesi için Arda Güler ile bizzat görüştü.