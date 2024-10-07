Fenerbahçe’den Paulo Dybala bombası! Mourinho faktörü devrede

Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Fenerbahçe, Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolası ile giriş yaptı.

Devre arasında kadrosunda önemli bir takviyeye imza atmak isteyen sarı-lacivertli ekip çalışmalarını hızlandırdı.

G.SARAY'A TRANSFER ÇALIMI

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzunca bir süredir peşinde olduğu yıldız ismin peşine düştü.

DYBALA BOMBASI!

Yönetim, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı devre arasında transfer etmek için mesaiye başladı.

TRANSFERDE MOURINHO ETKİSİ

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Mourinho faktörünü de kullanarak sezon sonunda İtalyan kulübü ile sözleşmesi bitecek olan yıldız isim için harekete geçti.

30 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri ise 20 milyon Euro olarak biliniyor.